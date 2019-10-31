"Опять..." Фьюри категорично ответил на вопрос об Усике

Линейный чемпион супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри выразил мнение о том, что не самые большие для дивизиона габариты украинца Александра Усика не станут для того проблемой.

Комментируя встречу с Усиком на бое Гвоздик – Бетербиев, Цыганский король напомнил, что в истории было много примеров, когда маленькие для своих весовых категорий боксеры творили там настоящие чудеса.

"Вот, опять люди спрашивают о том, что я пытался оценить его габариты... Да я просто его до этого ни разу не видел! Ну, он не очень большой. Но послушайте – Майк Тайсон не был очень большим, ни Эвандер Холифилд, ни Роки Марчиано, ни Рой Джонс, ни Флойд Мейвезер не были большими. Но, несомненно, если ты хороший боксер, – а Усик им является, – ты сможешь дать много классных боев. Да что означают размеры? Неважно, насколько ты большой", – сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) на конгрессе организации принял решение включить Александра Усика в топ-5 рейтинга супертяжелого веса.

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