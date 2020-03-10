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10 марта • обновлено в 18:20
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Опубликованы результаты допинг-тестов Уайлдера и Фьюри

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Чемпион мира британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель пояса американец Деонтей Уайлдер успешно сдали допинг-тесты Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Уайлдер - Фьюри

Уайлдер - Фьюри

"Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер успешно прошли допинг-тесты VADA, которые являются частью программы „Чистый бокс“. Хотим поблагодарить обоих боксёров и их команды за желание присоединиться к этой программе и продемонстрировать, что они честные спортсмены", — сказано в заявлении прессслужбы WBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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