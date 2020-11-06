Опубликовано видео диалога Усика и Джошуа после боя украинца с Чисорой

Украинец Александр Усик (18-0,13 КО) и британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) пообщались после победы крымчанина над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

Короткий диалог между Усиком и Джошуа состоялся прямо в зале. Победив по очкам, Александр отправился в сторону британца и прямо из ринга выкрикнул ему на английском: "Привет, Энтони! Как дела, мой друг?". В ответ Джошуа грозным голосом заявил: "Я иду, Усик!".

Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Matchroom Boxing в социальной сети Twitter.

Напомним, побив Дерека Чисору, Александр Усик подтвердил свой статус обязательного претендента на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Энтони Джошуа подерется с Александром Усиком.