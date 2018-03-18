Опубликована впечатляющая статистика ударов в бою Гвоздик - Амар

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) в ночь на 18 марта завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. В Нью-Йорке 30-летний харьковчанин побил француза Мехди Амара (35-6-2, 16 КО).

Гвоздик Амар

По итогам боя, согласно статистике CompuBox, украинский боксер нанес большее количество ударов. Гвоздик выбросил 960 ударов, 256 из которых (26.7%) оказались точными. Амар нанес 536 удара, попав по сопернику 135 раз (25,2% точных ударов).

Впечатляет статистика силовых ударов, где украинец также имел преимущество: из 492 выброшенных ударов, 176 легли точно в цель, тогда как Амар нанес 92 точных силовых удара из 337 выброшенных (27%).

Ранее в сети появилось видео лучших моментов боя Гвоздик - Амар.