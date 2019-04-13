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Опубликована впечатляющая статистика Ломаченко в бою с Кроллой

Опубликована впечатляющая статистика Ломаченко в бою с Кроллой
Наш соотечественник выдал феноменальный результат
4.1тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) нокаутировал британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО), и успешно защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, на момент остановки боя в четвертом раунде Василий выбросил 249 удара, 72 из которых были точными (29%). Среди них 14 джебов и 58 силовых ударов.

Противник Ломаченко нанес 96 ударов, и лишь 12 попали в украинца (17%). Вася пропустил лишь 5 джебов и 7 силовых ударов.

Опубликована впечатляющая статистика Ломаченко в бою с Кроллой

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Ломаченко - Кролла: появилось видео шокирующего нокаута от украинца

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
Место
СШАЛос-Анджелес
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