Опубликована впечатляющая статистика ударов Ломаченко в бою с Кэмпбеллом

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победил Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и стал обладателем трех чемпионских поясов (WBA, WBO и WBC).

Ломаченко - Кэмпбелл

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, Василий выбросил 527 удара, 211 из которых были точными (40%). Среди них 75 джебов и 136 силовых ударов.

Противник Ломаченко нанес 420 ударов, и лишь 131 попали в украинца (31,2%). Вася пропустил 44 джеба и 87 силовых ударов.

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл прошел в Лондоне на О2 арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 8-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя .

О спорте и не только – в нашем Instagram!