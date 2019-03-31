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Опубликована впечатляющая статистика ударов Гвоздика в бою с Нгумбу

2.2тЧитать материал на украинском

Украинец Александр Гвоздик в два раза превзошел Дуду Нгумбу по количеству ударов, нанесенных по сопернику.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

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По подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, Саша выбросил 204 удара, 47 из которых попали были точными (23%). Среди них 18 джебов и 29 силовых ударов.

Нгумбу нанес 108 ударов, но лишь 18 попали в украинца (17%). Гвоздик пропустил лишь 3 джеба и 15 силовых ударов.

Опубликована впечатляющая статистика ударов Гвоздика в бою с Нгумбу

Новости
Перед боем Гвоздика арена в США душевно исполнила гимн Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 KO) защитил свой титул в поединке с французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 KO). Бой в Филадельфии (США) завершился техническим нокаутом в 5-м раунде.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Персоны
Дуду НгумбуАлександр Гвоздик
Место
СШАФиладельфия
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