Опубликована статистика ударов в бою Усик – Чисора

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в бою против Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) нанес по своему оппоненту 674 ударов, 194 из которых оказались точными (29%). При этом 25 пришлись по корпусу.

Согласно подсчету компьютеризированной системы CompuBox, в активе британца 625 выброшенных ударов, но лишь 139 из них попало в цель (22%). Всего у Саши прошло 87 джебов (у Дерека 29) и 107 силовых ударов (110 у представителя Объединенного Королевства).

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Чисора за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO завершился победой нашего соотечественника.

Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.

После боя Дерек заявился в раздевалку к украинцу с необычным подарком.