Определился второй после Усика победитель Всемирной суперсерии бокса

Максим Иншаков Бокс 10:16, 27.09.2020 Обновлено: 10:20, 27.09.2020

35-летний латвийский боксер Майрис Бриедис победил американского чемпиона IBF в тяжелом весе Юниера Дортикоса в финале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок на вечере профессионального бокса в Мюнхене завершился решением большинства судей: 117-111, 117-111, 114-114. Майрис стал чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Майрис Бриедис
World Boxing Super Series

После своеобразной разведки на старте поединка американец попытался завладеть инициативой, но Майрис грамотно контролировал ситуацию. Начиная с четвертого раунда Бриедис боксировал умело и чисто и имел небольшое, но очевидное преимущество практически в каждой трехминутке.

Дортикос ничего не смог показать в бою
World Boxing Super Series
Оглашение победителя
World Boxing Super Series

Напомним, что дебютный сезон WBSS в этой весовой категории выиграл украинец Александр Усик. Встреча в московском СК "Олимпийский" против Мурата Гассиева завершилась единогласным решением судей в пользу уроженца Симферополя - 120:108, 119:109, 119:109.

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