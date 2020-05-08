Украинская экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова, которая сейчас является вице-президентом Лиги профессионального бокса Украины, встала на защиту внесенных в базу "Миротворца" Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Василий Ломаченко и Александр Усик. Лучшие в своем деле. Украинские атлеты, много лет находящиеся в топе различных мировых спортивных рейтингов. Да, они не идеальны, как и каждый из нас, они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке, да, в конце концов, они могут быть подвержены влиянию адептов Советского Союза. Они же просто люди…" – написала Шатерникова у себя в Facebook.

Александр Усик, Алина Шатерникова и Василий Ломаченко Facebook

Она заявила, что знает и Ломаченко, и Усика как патриотов Украины, которые ценят и уважают государственные символы и традиции, и призвала людей опомниться, посмотрев на мир глазами любви, а не ненависти.

"Люди, опомнитесь! Перестаньте делить людей на патриотов и непатриотов, на "за Зеленского" и на "за Порошенко", на черных и белых, лидеров и не лидеров. Посмотрите на мир глазами любви, а не глазами ненависти. Ищите путь к Свету!" – подытожила Шатерникова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Ломаченко были внесены в базу сайта "Миротворец" после того, как снялись в российском пропагандистском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

В России быстро отреагировали на эту ситуацию. Глава Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что они готовы предложить украинским боксерам российское гражданство.