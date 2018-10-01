''Опасная зона'': американский суперчемпион высказался об Усике

Американский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поприветствовал решение Александра Усика подняться в самую престижную весовую категорию. При этом "Бронзовый бомбардировщик" отметил, что украинцу будет крайне непросто в новом для себя дивизионе.

"Если он решит подняться в супертяжелый вес, я его просто поприветствую. Но когда мы говорим о супертяжах, мы имеем в виду опасную зону. Супертяжелый вес – это настоящие джунгли. Усик проделал хорошую работу в крузервейте. Он стал абсолютным чемпионом мира, которых не так много в истории бокса. А он может сказать, что он это сделал. Я доволен теми вещами, которые он сделал", – сказал Уайлдер в интервью IFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал неоднозначное заявление о принадлежности Крыма.