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1 мая • обновлено в 00:36
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Онлайн-школа показала видео с Усиком вместо урока об агрессии России в Украине

1.1т
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"Всеукраинская школа онлайн" вместо урока о вооруженной агрессии РФ в Украине показала видео с боксером Александром Усиком.

Как передает "Радио Свобода", на сайте Министерства образования и науки в расписании для 11 класса по всемирной истории значилась тема "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война".

Александр Усик

Александр Усик

Инстаграм Усика

Однако на официальном канале МОН на YouTube вместо этого показали другой урок: Усик рассказывал о научно-технологической революции.

Позже в ведомстве пояснили замену урока "техническими нюансами".

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинцы разозлились на Усика за "любовь" к России, поскольку он не смог конкретно озвучить свою позицию о войне РФ против Украины.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Александр Усик
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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Voronin Voronin
Voronin Voronin
Усик про что?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ну дает - второй Кошмаровский, спец по всем вопросам. Может и телик мне починит?
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