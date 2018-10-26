''Они хотят'': Ломаченко высказался о бое в Украине

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко мечтает о проведение боя в Украине. Наш соотечественник отметил, что организация такого вечера бокса подарила бы фанатам возможность лично увидеть в деле своего кумира.

"Конечно, это очень интересно. Это большая честь для меня. Я думаю, много людей придет на стадион. Они хотят увидеть мои бои", – приводит слова Ломаченко vringe.com.

Василий Ломаченко

Напомним, что Василий Ломаченко вернется в ринг 8 декабря, когда в Нью-Йорке сразится в объединительном бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Как сообщал OBOZREVATEL, "вечный" чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Витялий Кличко заявил о том, что абсолютный чемпион мира Александр Усик вскоре проведет бой в Украине.