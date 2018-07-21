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ЭкономикаШоу

"Он же наш!": блогер рассказал, как болеют за Усика в Крыму

3.2тЧитать новость на украинском

Жители аннексированного Россией Крыма поддерживают уроженца Симферополя, украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика в финальном бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.

"В Крыму все болеют за Усика... За россиянина болеют только понаехи на ватных пабликах (там дискуссии с местной ватой). В Крыму за россиянина — ноль", - пишет в своем Тwitter "КРЫМский бандеровец".

Он отметил, что у местных жителей есть два аргумента поддержки Усика: "он же наш, за Украину" и "он наш, крымский, а значит и победа будет за Крымом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве проходит поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым за трофей Мохаммеда Али.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Усик так и не сказал "Крым это украина", так что в РФ к Усику относятся с симпатией.
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Егорыч Добрыня
Егорыч Добрыня
Афанасьев Алексей, Да, да, точно. Наверное он скоро переедет в мацкву и примет рашкованское подданство. Да Лёха ?
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Evgenyevich Andrey
Evgenyevich Andrey
Кто такой крымский бандеровец - яблоки в Польше собирает.
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0
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Пиздобол. Как все обозные авторы
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