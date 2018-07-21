"Он же наш!": блогер рассказал, как болеют за Усика в Крыму

Жители аннексированного Россией Крыма поддерживают уроженца Симферополя, украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика в финальном бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева.

"В Крыму все болеют за Усика... За россиянина болеют только понаехи на ватных пабликах (там дискуссии с местной ватой). В Крыму за россиянина — ноль", - пишет в своем Тwitter "КРЫМский бандеровец".

Он отметил, что у местных жителей есть два аргумента поддержки Усика: "он же наш, за Украину" и "он наш, крымский, а значит и победа будет за Крымом".

В Крыму все болеют за Усика. ВАТНЫЕ версии, услышанные мной лично:

- он же наш, за Украину

- он наш, крымский, а значит и победа будет за Крымом

За россиянина болеют только понаехи на ватных пабликах (там дискуссии с местной ватой). В Крыму за россиянина - ноль — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 21 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве проходит поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым за трофей Мохаммеда Али.