"Он уникальный": Кролла высказался о Ломаченко накануне супербоя

Британский легковес, обязательный претендент Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) накануне боя с чемпион мира по версиям WBA Super и WBO, обладателем престижного пояса по версии журнала The Ring украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) заявил, что не боится нашего боксера.

"Он уникальный боец и мне приходится спарринговать с самыми разными ребятами, чтобы научиться блокировать и уходить от всего, что Ломаченко может выбросить в мою сторону. Тренировки были брутальными, но я подготовился к этому. Моя жизнь последние недели – это зал и дорога домой поспать", — рассказал Кролла BBC Radio 5.

Ломаченко-Кролла

При этом , по заявлению британского боксера, у него нет робости перед Ломаченко и он готов сотворить чудо.

"Побить Ломаченко — это апсет( неожиданная победа аутсайдера) на все времена. Он очень силен ментально, парень вынуждает соперников капитулировать. Знаю. Понимаю, что нужно будет совладать с тем, что в бою будет казаться, что "все пропало". Но я выйду в ринг не восторгаться им", — отметил Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) свой бой против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). проведет в "Стэйплс-центре" в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 13 апреля. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

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