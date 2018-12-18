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''Он умер'': Усика удивили во время боя Уайлдер - Фьюри

3.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как посетил бой Уайлдер - Фьюри со своим другом Василием Ломаченко. Украинский боксер был шокирован происходящим в ринге.

“Фьюри вообще безумец. Представляете? Он умер и за десять секунд вообще ожил. Когда он упал, Вася начал кричать: “Э, что ты делаешь? Мы вообще-то за тебя топим”, - рассказал Усик в интервью Сергею Долбилову.

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''Он умер'': Усика удивили во время боя Уайлдер - Фьюри

Напомним, что бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри сенсационно завершился ничьей. При этом британский боксер дважды побывал в нокдауне. Рефери боя мог досрочно остановить поединок, присудив победу непобедимому американцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о том, кто станет его первым соперником после перехода в супертяжи.

Персоны
Александр УсикТайсон ФьюриДеонтей УайлдерВасилий Ломаченко
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