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"Он умеет такое!" Белью восхитился Ломаченко

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Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью прокомментировал предстоящий бой украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

facebook.com/Vasyl Lomachenko

"Ломаченко - лучший в мире вне зависимости от весовой категории. Он умеет в ринге такие вещи, которые я и объяснить не могу. В плане защиты и атаки он ближе всех подошел к Рою Джонсу-младшему, который для меня просто образец в боксе. Кэмпбеллу будет очень тяжело", - сказал Белью в эфире The Gloves Are Off на британском ТВ. Его слова цитирует Sky Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа в Лондоне состоится суперпоединок за три пояса чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и британцем Кэмпбеллом. Накануне букмекеры назвали фаворита встречи.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Тони Белью Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл
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