''Он — пустышка и обман'': Ломаченко пообещали ''убить''

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер известного американского боксера Теофимо Лопеса-младшего (11-0, 9 КО), спровоцировал скандальный инцидент с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) накануне его боя с Педрасой. Лопес-отец пообещал украинцу, что Лопес-сын "убьёт" его в ринге если их очная схватка состоится.

Теофимо Лопес старший (слева) и младший

"Я просто сказал ему то, что чувствую. Я пообещал, что мы выступим ярче и уже совсем скоро придём за его головой. Я верю в то, что заявил. Так что ничего тут такого нет. Я заявил ему, и мы это сделали (видимо, намекает на то, что Лопес победой невероятным нокаутом над Мейсоном Менардом запомнился больше, чем Ломаченко за 12 раундов объединительного боя с Хосе Педрасой)", - цитирует Теофимо Лопеса-старшего Vringe.com.

Отец американца не видит никакого таланта в нашем соотечественнике.

"А кто такой этот Ломаченко? Он никто! Не знаю, чего люди его нахваливают. Он ужасен, и в субботу все это увидели в ринге. Он дрался ужасно. Он — пустышка, обман, всегда был для меня никем. Да мы бы убили Педрасу в ринге. За один раунд. И Ломаченко бы тоже отправили баиньки. Он ещё и слишком мелкий. Пришёл с полулёгкого веса, думал, тут всё достанется ему легко. Он ведь не знал, что ниоткуда появится мой малой. Мы уже завладели всеми его мыслями. Мы дважды кряду украли его шоу (выступили ярче Ломаченко)", — аргументировал Лопес-старший.

Информацию подтвердил менеджер Ломаченко Эгис Климас:

"Да кто он такой? Чего он добился, чтобы вот так вот не уважать лидера "паунда", да ещё и в преддверии боя? Это смешно", - отметил литовец.

Напомним, что поединок Ломаченко - Педраса прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.