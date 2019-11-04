"Прошу всех": WBC поставил на место критиков Ломаченко

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман стал на защиту украинца Василия Ломаченко после критики из-за предоставления ему статуса франчайзингового чемпиона.

В частности, глава организации ответил американцу Дэвину Хэйни, который обладает титулом временного чемпиона WBC и требует боя с нашим боксером.

президент WBC Маурисио Сулейман

"Ломаченко запросил статус франчайзингового чемпиона и комиссия WBC удовлетворила эту просьбу. А Хэйни является чемпионом дивизиона. Я понимаю путаницу, которая возникла. Но прошу всех проявить немного терпения и позволить нам дать боксерам возможность проводить самые большие бои. Если Ломаченко выиграет у победителя боя Комми – Лопес, он, несомненно, станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. У Хэйни есть пояс? У Ломаченко он тоже есть, он представляет WBC", – сказал Сулейман в интервью Boxing Social.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер возмутился статусом Василия Ломаченко в легком весе.

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