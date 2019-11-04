Главная Новости
4 ноября • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Прошу всех": WBC поставил на место критиков Ломаченко

546 Читать материал на украинском

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман стал на защиту украинца Василия Ломаченко после критики из-за предоставления ему статуса франчайзингового чемпиона.

В частности, глава организации ответил американцу Дэвину Хэйни, который обладает титулом временного чемпиона WBC и требует боя с нашим боксером.

президент WBC Маурисио Сулейман

президент WBC Маурисио Сулейман

Новости
"Он зверь!" Возможный соперник Ломаченко вступился за Деревянченко

"Ломаченко запросил статус франчайзингового чемпиона и комиссия WBC удовлетворила эту просьбу. А Хэйни является чемпионом дивизиона. Я понимаю путаницу, которая возникла. Но прошу всех проявить немного терпения и позволить нам дать боксерам возможность проводить самые большие бои. Если Ломаченко выиграет у победителя боя Комми – Лопес, он, несомненно, станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. У Хэйни есть пояс? У Ломаченко он тоже есть, он представляет WBC", – сказал Сулейман в интервью Boxing Social.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер возмутился статусом Василия Ломаченко в легком весе.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Тема
WBC
Персона
Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel