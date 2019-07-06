Он невероятный: Майк Тайсон назвал украинца лучшим боксером на планете

Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что считает украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе - лучшим в мире.

Майк Тайсон ТМ "Parimatch"

"Ломаченко - это лучший боксер на планете, я не знаю, кто может быть еще лучше. Это все, что я могу сказать об этом парне. Он невероятный. Но я с ним, к сожалению, не знаком", - заявил Железный Майк на встрече с журналистами "Завтрак с чемпионом" от Parimatch.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко в Лондоне 31 августа проведет бой с Люком Кэмпбеллом. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса в легком весе – WBA, WBO и вакантный титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Букмекеры уже назвали фаворита этого противостояния.

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