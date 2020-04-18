"Он не понимает": Хэй назвал просчет Усика

Менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй уверен, что украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) недооценил предстоящий поединок против британца.

"Усик входит в пятерку лучших боксеров по мнению всех экспертов, он олимпийский чемпион и никогда раньше не проигрывал бои. Дерек Чисора проиграл девять боев. Многие думают, что он прошел свой пик. Поверьте, он прибежал в тренировочный лагерь таким, каким я его никогда не видел. Я думаю, что Усик просчитался. Он не понимает, насколько хорош и силен Чисора. Он похож на быка, абсолютно тверд, и он все еще тренируется", – сказал Хэй в интервью talkSport.

Напомним, что бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, официально перенесен на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии, но при одном условии.