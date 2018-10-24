''Он монстр'': Белью пообещал шокировать в бою с ''невидимым'' Усиком

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью уверен, что побьет украинца Александра Усика.

Тони Белью

"Без сомнения, это будет самый сложный бой в моей карьере. Усик – самый грозный соперник, с которым я когда-либо встречался. Он человек, который всех пугает. Он монстр, от которого все убегают. И только такой, как я, может идти прямо на него и хотеть биться. Что из этого получится – узнаем 10 ноября. Я не собираюсь шокировать мир в первый раз, и даже не во второй. Я шокирую мир в третий раз. Я не думаю о своем весе, я не думаю о тех глупых вещах, которые говорит Усик, мол, он невидимый на ринге, я не думаю и о том, насколько хорош мой будущий соперник", – заявил Белью в интервью boxingscene.

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. Этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда. Также Тони заявил, что твердо намерен дать настоящий бой украинцу.