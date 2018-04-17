"Из Крыма": в Москве придумали нелепое объяснение отказа Усика драться в России

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что в категорическом отказе украинца Александра Усика проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе с Муратом Гассиевым в России виноваты его промоутеры.

"Думаю, Усик тут ни при чем. Возможно, его промоутеры — братья Виталий и Владимир Кличко— придумывают различного рода истории. Александра любят в России. Он сам никогда негативно не отзывался о стране. Он нормальный парень. Причем живет он в Крыму, в городе Симферополь, его жена из Красноярска. Не знаю, какие у него могут быть мотивы", — заявил Кремлев в интервью РТ.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на 11 мая, но был перенесен из-за травмы Усика.

Ранее сообщалось, что организаторы Всемирной суперсерии бокса(WBSS) учли позицию украинца Александра Усика, и, вероятнее всего, откажутся от идеи организации финала турнира в тяжелом весе в Москве.