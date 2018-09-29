''Он исключительный'': у Белью восхитились Усиком

Промоутер Тони Белью Эдди Хирн прокомментировал предстоящий бой своего бойца с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

"Тони очень недооценённый боксёр, но Усик — исключительный. Никто не удивится, если Усик будет вести в этом бою, но у Тони есть нокаутирующий удар. Люди недооценивают силу удара Тони. Я говорил с людьми, которые росли с ним. Они говорят, что он большой панчер и наносит удары в нужное время. Это ключевой момент в этом поединке", - цитирует Хирна vringe.com.

Промоутер попытался в процентах оценить шансы Белью против Усика.

"Я думаю на бумаге 70 на 30. В реальности 60 на 40. Этот бой тяжело назвать 50 на 50, потому что Усик очень хорош. Я на самом деле чувствую, что этот бой близок к 50 на 50. Когда они сойдутся, в ринге будет просто "Вау". Посмотрим. Это последняя попытка для Тони Белью стать великим в pound-for-pound", - подытожил Хирн.

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот бой.