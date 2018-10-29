''Он хотя бы верит?'' Ломаченко высмеял Педрасу

Украинский чемпион Василий Ломаченко высмеял своего будущего соперника Хосе Педрасу, который пообещал побить соперника. По словам нашего боксера, подобные речи были характерны для всех его оппонентов, однако в ринге все становится на свои места.

"Интересно, он хотя бы верит в то, что говорит? Для меня все просто. Я всегда мечтал об объединительных поединках. Это всегда было моей целью. И бой против Педрасы — это просто шаг на пути к званию абсолютного чемпиона дивизиона. После этого боя я буду немного ближе к моей цели. Он обещает дать мне хороший бой? У меня нет каких-то там ожиданий от Педрасы. Не знаю, что он там собирается давать. Я выйду в ринг делать свою работу. Делать то, что умею лучше всего", – сказал Ломаченко в комментарии BoxingScene, пишет Xsport.

Boxing Scene

Напомним, бой Ломаченко – Педраса пройдет в Нью-Йорке 8 декабря. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям Международной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал признание о подготовке к поединку против Хосе Педрасы.