"Он честно сказал": тренер Фьюри высказался об Усике

Украинцу Александру Усику будет невероятно сложно противостоять самым габаритным бойцам супертяжелого дивизиона.

Такое мнение выразил тренер линейного чемпиона мира Тайсона Фьюри Бен Дэвисон. При этом он отметил невероятную технику нашего боксера.

Александр Усик

"Я смотрел интервью Усика, где он честно сказал, что Фьюри для него слишком большой. Стиль Усика такой, что ему придется сложно в боях с соперниками размеров Фьюри. Он – фантастический боксер и, я думаю, что он хорошо себя проявит в супертяжелом дивизионе. Но в ринге против действительно больших супертяжей, у него будут проблемы", – сказал Дэвисон в интервью TheRingDigital.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри добыл уверенную победу над немцем Томом Шварцем, отправив соперника в нокаут уже во втором раунде.

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