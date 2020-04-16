"Олимпийский" готов провести бой Усика хоть сейчас - руководство НСК

Команда украинского боксера Александра Усика рассматривает киевский НСК "Олимпийский" как один из вариантов для боя Усика в хевивейте.

Подобный бой может стать первым мероприятием такого масштаба как для "Олимпийского", так и для всей Украины. Сможет ли НСК провести такой бой в ближайшем будущем, насколько это вероятно и как определяется стоимость подобных ивентов – для OBOZREVATEL рассказал заместитель генерального директора "Олимпийского" Виктор Анисимов.

В свое время биться на "Олимпийском" хотел Кличко, и мы заинтересованы в таких мероприятиях

"Сама идея проведения боксерского поединка на НСК не нова, такой проект уже обсуждался. Наметки проведения боя у нас были, ведь в свое время биться на "Олимпийском" хотел Кличко. Так что подобные мысли уже звучали, и мы в этом заинтересованы. Ведь это зрелищный формат, который мы бы с удовольствием провели", – говорит Анисимов.

Александр Усик

"Даже в период простоя стадион полностью готов к таким мероприятиям, ведь наши службы поддерживают НСК в исправном состоянии. Сейчас к нам пока напрямую никто не обращался с этим, но в случае предложения сразу надо рассматривать формат", – сказал функционер.

"Конечно, в плане проведения такого мероприятия как боксерский поединок есть ряд факторов. На сегодняшний день (и в ближайшей перспективе) – это вопрос присутствия зрителей, из-за дальнейших карантинных и последующих мер. Если делать чисто бой, без зрителей, – можно использовать одну площадку. Если полноценно, с болельщиками, – это уже другая концепция. Пока же в целом говорить о массовых мероприятиях тяжело, ведь никто не может сказать, когда их можно проводить", – рассказал зам. генерального директора НСК.

Виктор Анисимов также рассказал, почему в прошлом на "Олимпийском" не удалось провести бой Кличко, хотя такая идея и рассматривалась на полном серьезе.

Виктор Анисимов interfax.com.ua

"Стоит понимать также, что место выбора боя зависит не от Усика, его соперника или от нас, НСК, а от боксерской ассоциации, которая сама устанавливает формат мероприятий и утверждает место его проведения. Помню, когда Кличко хотел провести свой бой в Киеве, в итоге идею не смогли реализовать. Ведь окончательное решение в данном вопросе за организаторами, которыми в данной ситуации являются международные ассоциации по различным версиям", - рассказал Анисимов.

"Кто мог драться на "Олимпийском" кроме Кличко? В Украине не так много топовых боксеров, которые участвуют в настоящих мега-боях и нуждаются в огромных площадках. Мы же работаем со многими федерациями, в том числе и контактных видов спорта, выдвигая и свои предложения на проведения того или иного мероприятия. Но здесь нюанс в том, что окончательные решения об утверждении мест принимают сами организаторы", – говорит один из руководителей НСК.

Для определения стоимости проведения боя сначала нужно видеть техническое задание

По словам Анисимова, "Олимпийский" без проблем может провести бой мирового уровня, так как уже имеет солидный опыт подобных мероприятий и первым в мире среди стадионов провел у себя главные дебаты президентских выборов (в 2019-м, между действующим президентом Петром Порошенко и кандидатом Владимиром Зеленском). Но для определения стоимости проведения такого боксерского поединка сначала нужно согласовать множество технических нюансов.

"В данном случае можно вспомнить президентские дебаты на "Олимпийском". Такой формат казался довольно сложным и необычным, даже первым в мире в своем роде, но мы справились с этим отлично. Поэтому технически все предпосылки для проведения разного рода мероприятий у нас есть", – уверен Анисимов.

"Сколько это может стоять? Прямо сходу это невозможно сказать, потому что для определения цены нам нужно видеть техническое задание. А так просто говорить – не хочется быть некорректным. Например, в процессе организации президентских дебатов мы рассматривали массу вопросов: сколько примерно ожидается зрителей, сколько будет сцен (1 или 2), какая сфера обслуживания должна работать и прочее. То есть, очень много затратных компонентов, которые высчитываются именно с технического задания", – подытожил функционер.

Александр Усик дебютировал в хевивейте в конце 2019-го боем против американца Чазза Уизерспуна, которого одолел нокаутом в 8 раунде. После этого крымчанин взял паузу из-за травмы, и должен был вернуться на ринг 23 мая в бою против британца Дерека Чисоры. Но поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Усик уже провел один из своих боев на украинском стадионе – в 2014-м Александр бился на "Львов-Арене", завоевав титул временного интерконтинентального чемпиона по версии WBO в крузервейте.

Как сообщал OBOZREVATEL, после очередного интервью с неоднозначными высказываниями Усика затравили в сети и предложили лишить украинского гражданства.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!