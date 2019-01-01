Олимпийский чемпион по боксу погиб за 15 минут до Нового года

Олимпийский чемпион по бокса из Казахстана Бекзат Саттарханов разбился в страшной аварии 31 декабря 2000 года.

Неужели её подстроили бандиты, не получившие долю от призовых? Чемипонат.com вспоминает трагическую историю знаменитого спортсмена.

Бекзат Саттарханов Чемпионат

Как это было

…До Нового года оставалось 15 минут. 20-летний парень, в одночасье ставший национальным героем, давил на газ. Ему очень хотелось встретить праздник в кругу друзей. Пару часов назад его чествовали на центральной площади родного города, после чего он поздравил маму, обнял её на прощание и отправился в путь длиной в 150 км.

Но приехать к праздничному столу одному из самых молодых олимпийских чемпионов в истории бокса было не суждено. Спортсмен не справился с управлением на зимней дороге, и автомобиль перевернулся. От полученных травм любимец всей страны скончался на месте. После главной победы в карьере он прожил всего три месяца.

Его короткая жизнь оборвалась в тот момент, когда вокруг открывали шампанское и желали друг другу счастливого нового года.

Бекзат Саттарханов The Kazakh Drama

Мечтал стать спортсменом и учил географию

Детство Бекзата Саттарханова никак не назовёшь лёгким. Он родился в Туркестане, в микрорайоне, который теперь носит его имя. Бекзат, как и миллионы его ровесников в СССР, на себе ощутил, каково жить на стыке эпох. Он пошёл в школу в Советском Союзе, а окончил её уже в независимом Казахстане. Мальчик с детства выделялся напористым характером и бескомпромиссностью. Друзья вспоминают, что Бекзат мгновенно бросался на защиту знакомых девочек, даже если обидчики были больше и сильнее.

В начальных классах его помимо любимой физкультуры привлекала математика, а позднее проснулась тяга к географии. Саттарханов твёрдо решил, что станет спортсменом и будет ездить на соревнования по всему миру, а потому с большим интересом узнавал про далёкие загадочные страны. Уже через несколько лет он побывает в Аргентине, Таиланде, Австралии, Германии и много где ещё. Но тогда, в начале 90-х, это казалось нереальным.

Бекзат Саттарханов The Kazakh Drama

Сводил с ума девушек песнями под гитару

Подростком Бекзат просыпался каждое утро в пять утра, помогал родителям по хозяйству и перед школой отправлялся на двухчасовую пробежку. До боксёрского зала добираться приходилось на автобусе. Часто у мальчика не было нескольких тенге на билет, и 15-километровый путь он проделывал пешком. Несмотря на явный природный талант, возможность полностью посвятить себя любимому спорту у Саттарханова появилась довольно поздно. Только в 10-м классе он уехал в Шымкент, за 150 км от родного дома, где был принят в школу подготовки олимпийцев.

У открытого высокого парня не было отбоя от поклонниц. Одноклассники боксёра вспоминают, что он пел лучше многих звёзд эстрады и буквально сводил девушек с ума песнями под гитару. Но все мысли Бекзата были связаны со спортом. Он мечтал прославить Казахстан и избавить свою семью от вечного безденежья. Поразительно, но всего за два года серьёзных занятий боксом Саттарханов пробился в молодёжную сборную Казахстана и заявил о себе как об одном из самых перспективных спортсменов мира в полулёгком весе. В 1998 году он завоевал серебро молодёжного чемпионата мира в Буэнос-Айресе, а уже через год в тяжелейшем поединке с украинским соперником вырвал путёвку на Олимпиаду в Сиднее. После боя вся майка Бекзата была в крови, но его это не волновало. Преодолевать трудности и терпеть он научился с детства.

Бекзат Саттарханов The Kazakh Drama

Судейский заговор и грандиозный триумф

В Казахстане, безусловно, ждали от него олимпийского триумфа, но скорее через четыре года в Афинах. Вчерашнему юниору не хватало серьёзного международного опыта и авторитета у судей. Но сам Саттарханов в своём успехе, судя по всему, не сомневался. Бывшая учительница боксёра вспоминает, что увидела по телевизору новость о его попадании на Олимпиаду и пригласила к себе в гости. При расставании она попросила расписаться на открытке, и Бекзат не отказал. "С любовью и благодарностью, олимпийский чемпион Бекзат Саттарханов" — такую надпись спортсмен сделал за несколько месяцев до Олимпиады. Как чувствовал, что другого шанса у него не будет.

На Играх в Сиднее главным испытанием для Бекзата стал четвертьфинальный бой с представителем Турции Рамзаном Палиани. Этот поединок должен был стать для казахстанца последним на турнире. По многим свидетельствам, турки активно поработали с арбитрами и готовы были на всё, чтобы последний турецкий боксёр оказался на пьедестале. Сорвать заговор удалось тогдашнему вице-президенту Международной федерации бокса Бекету Махмутову. Чиновник смог добиться честного судейства, и Бекзат в труднейшей битве оказался сильнее Палиани – 12:11. В полуфинале скорости Саттарханова не выдержал марокканец, а в финале он не менее уверенно расправился с действующим чемпионом мира Рикардо Хуаресом из США.

Бекзат Саттарханов The Kazakh Drama

Это был абсолютный триумф. 20-летний парень, которого даже в Казахстане до Олимпиады знали немногие, принёс стране одну из трёх золотых медалей и за несколько дней превратился в настоящего национального героя. Президент страны наградил его главным государственным орденом, а тысячи девушек засыпали письмами с признаниями в любви.

Смерть за 15 минут до Нового года

Найти свою единственную Бекзат не успел. После Олимпиады вместе с другими призёрами он два месяца путешествовал по всему Казахстану и встречался с простыми людьми, которым подарил счастье и гордость в тяжёлое для страны время. Грандиозная сенсационная победа в корне изменила жизнь Саттарханова, но не его самого. Боксёр спокойно относился к популярности и хотел сосредоточиться на учёбе. Но его планы нарушила смерть.

31 декабря 2000 года Бекзат Саттарханов поучаствовал в торжественной церемонии на центральной площади родного Туркестана и получил награду "Спортсмен года". Около 10 вечера боксёр навестил родителей, обнял на прощание маму и вместе с двумя попутчиками отправился в Шымкент. Бекзату предстояло преодолеть 150 км на новом дорогом автомобиле, купленном на деньги от олимпийской победы. Времени до Нового года оставалось мало, и спортсмен давил на газ. За 40 километров до дома, где его уже ждали друзья, Саттарханов не справился с управлением, и машина перевернулась. Оба пассажира выжили, а золотой мальчик Казахстана Бекзат Саттарханов скончался на месте.

Бекзат Саттарханов The Kazakh Drama

Вандалы осквернили могилу

Смерть знаменитого спортсмена многие СМИ называли загадочной и таинственной. Писали, что якобы аварию могли подстроить бандиты, с которыми боксёр отказался делиться призовыми. В пользу конспирологических версий говорит молчание свидетелей, то есть выживших пассажиров, а также отсутствие какой-либо информации в официальных источниках. Но сейчас, спустя 18 лет, большинство друзей и знакомых Бекзата сходятся во мнении, что то роковое ДТП спланировала сама судьба, без чьей-то помощи.

В честь Бекзата Саттарханова назвали его родной микрорайон в Туркестане, его имя дали нескольким спортивным школам, а с 2007 года проводится детско-юношеский турнир памяти олимпийского чемпиона Сиднея. Однако у родителей и близких Бекзата есть опасения, что великого атлета могут забыть. Спортивный зал рядом с семиметровой статуей Саттарханова в Туркестане находится в аварийном состоянии, а в 2011 году произошёл и вовсе вопиющий инцидент. Неизвестные осквернили могилу Бекзата, украв медные копии его медалей. Мать спортсмена сказала тогда, что вандалы убили её сына во второй раз.