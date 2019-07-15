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Олимпийский чемпион по боксу погиб в жутком ДТП в Америке

1.7т Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Пернелл Уитакер по прозвищу "Сладкий горошек" трагически погиб в возрасте 55 лет.

Бывший боксер был сбит машиной на оживленном перекрестке своего родного города Норфолк в штате Вирджиния, США, и скончался от полученных травм, сообщает worldboxingnews.net. Сбивший Уитакера водитель остался на месте происшествия и помог стражам порядка восстановить картину аварии.

Пернелл Уитакер

Пернелл Уитакер

tofight.ru

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Пернелл Уитакер является чемпионом Олимпийских игр-1984 в Лос-Анджелесе, экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях и членом Зала Славы бокса. Он известен как один из лучших боксеров защитного плана в истории. Завершил выступления в 2001 году, а после этого пробовал себя на тренерском поприще.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ДТП погиб уникальный футболист сборной Испании.

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Место
США
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