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12 мая • обновлено в 12:34
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Олимпийский чемпион по боксу из России Евгений Тищенко заразился коронавирусом

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Победитель Олимпийских игр-2016 в категории до 91 кг российский боксер Евгений Тищенко заразился коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен самостоятельно обратился за помощью к медикам. Ему сделали необходимые анализы, которые подтвердили, что он болен коронавирусом. Тищенко отправили на домашний карантин, он находится под наблюдением врачей. У боксера легкая форма COVID-19.

Евгений Тищенко

Евгений Тищенко

MMABoxing.ru

Он является победителем чемпионата мира 2015 года и двукратным чемпионом Европы в 2015-м и 2017-м годах. В 2018 году Тищенко перешел в профессионалы, где выиграл семь поединков из семи, закончив пять из них досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от коронавируса умер легендарный тренер по боксу Джимми Гленн, который работал с Мухаммедом Али.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Олимпиада-2016 Коронавирус
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