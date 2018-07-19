Названо преимущество Усика над Гассиевым в финале WBSS

Олимпийский чемпион 1968 года Валериан Соколов считает, что у чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO Александра Усика(14-0, 11 КО) будет преимущество в опыте над россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в финале World Boxing Super Series.

"Это будет супербой. На ринг выйдут два настоящих бойца, два суперпрофессионала. Думаю, сейчас никто не возьмется предсказать исход поединка. Буду болеть за Гассиева, но небольшое преимущество все-таки будет у Усика. На его стороне опыт и уверенность в собственных силах. Все-таки он — олимпийский чемпион", – сказал Соколов в интервью "Известиям".

Напомним, что поединок Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россияне опозорились на пресс-конференции боя Усик - Гассиев.