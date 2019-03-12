"Оказалось сложно": дерзкий британец рассказал о проблемах перед боем с Ломаченко

Британец Энтони Кролла продолжает демонстрировать уверенность в победе над Василием Ломаченко в поединке, который пройдет 12 апреля.

Претендент заявил, что выбрал для чемпионского боя наиболее удачное время.

"Вообще Ломаченко дрался с боксерами, у которых разные стили в ринге. Это я сейчас про Педрасу и Линареса. Но это может мне только помочь. Думаю, что в день боя я буду крупнее физически и постараюсь использовать свои преимущества. Для этого боя оказалось сложно найти подходящего спарринг-партнера. Здесь нельзя просто позвать 5-8 левшей, потому что Ломаченко делает то, что никто другой не делает", – приводит слова Кроллы Behind The Gloves.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко сделал откровенное признание о своем самом желанном сопернике накануне поединка против Кроллы.

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