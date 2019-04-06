"Oh my God!" Ломаченко шокировал американцев

Чемпион мира WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) поразил посетителей тренировочного лагеря своими трюками.

Украинский боксер продемонстрировал настоящие чудеса эквилибристики, легко отжавшись на специальных кольцах. Такие возможности украинца вызвали настоящий шок у зрителей, собравшихся в тренажерном зале. Американцы не смогли сдержать эмоций, выкрикивая "О Боже!".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости Назван гонорар Ломаченко за бой с Кроллой

Поединок Ломаченко — Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center. Василий станет всего лишь вторым украинцем в истории бокса, который проведет главный бой вечера в этом спортивном комплексе. Первым был Виталий Кличко, который 15 лет назад здесь провел эпичный поединок против Леннокса Льюиса.

Накануне стало известно, где смотреть бой в Украине. Кроме того, букмекеры опубликовали котировки на бой Ломаченко - Кролла.

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