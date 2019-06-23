Огонь! Трюк Ломаченко в Таиланде поразил сеть

Чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) во время своего отдыха в Таиланде продемонстрировал невероятную скорость удара ногой.

Наш соотечественник выложил видео у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться работой нашего боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко потеряет около миллиона долларов в случае проведения поединка против Люка Кэмпбелла в США.

Накануне стало известно, что стороны боксеров не сумели договориться об организации шоу 31 августа в Лондоне. Теперь Всемирный боксерский совет, который выставит на кон вакантный чемпионский пояс в легком весе, организует торги.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!