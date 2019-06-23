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Огонь! Трюк Ломаченко в Таиланде поразил сеть

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Чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) во время своего отдыха в Таиланде продемонстрировал невероятную скорость удара ногой.

Наш соотечественник выложил видео у себя в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

Огонь! Трюк Ломаченко в Таиланде поразил сеть
Огонь! Трюк Ломаченко в Таиланде поразил сеть

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться работой нашего боксера.

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"Не протянет": Ломаченко "поставили диагноз"

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко потеряет около миллиона долларов в случае проведения поединка против Люка Кэмпбелла в США.

Накануне стало известно, что стороны боксеров не сумели договориться об организации шоу 31 августа в Лондоне. Теперь Всемирный боксерский совет, который выставит на кон вакантный чемпионский пояс в легком весе, организует торги.

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Персона
Василий Ломаченко
Место
Таиланд
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