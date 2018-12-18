''Официальный претендент'': Ломаченко назвал следующего соперника

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко рассказал о своих планах на будущее.

Одним из возможных соперников украинского боксера может быть британец Энтони Кролла.

“Вполне возможно, конечно. Если он – официальный претендент. Я просто второй раз слышу об этой новости. Впервые услышал о ней от друзей – кто-то из них позвонил, спросил. А второй раз я зашел в Интернет и сам увидел ее. Мне еще никто не звонил, никто не говорил. Ни менеджер, ни промоутер. Как оно будет – я не знаю”, - цитирует Ломаченко XSPORT.

twitter.com/vasyllomachenko

Напомним, что в последнем поединке против Хосе Педрасы 8 декабря Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей. Это позволило украинскому боксеру впервые в своей карьере объединить титулы. При этом сам Ломаченко объяснил, почему ему не удалось нокаутировать пуэрториканца.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что особое внимание на тренировках уделяет фокусировке и концентрации.