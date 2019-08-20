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Официально: WBO вынесла окончательное решение по делу Усика

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Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение по апелляции Диллиана Уайта на решение предоставить Александру Усику статус обязательного претендента на пояс в супертяжелом весе.

Диллиан Уайт

Диллиан Уайт

После месяца рассмотрения WBO оставила в силе свое решение, и отклонила аппеляцию британского супертяжа.

Это решение позволит крымчанину оспорить пояс WBO против победителя бой-реванша между чемпионом по этой версии Энди Руисом и Энтони Джошуа.

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Ранее Международная боксерская федерация (IBF) удовлетворила просьбу чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса-младшего (33-1, 22 КО) об отсрочке обязательной защиты титула ради боя-реванша с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

В пятницу стало известно, что реванш Руис-Джошуа, бой за титулы WBA Super, IBF и WBO, состоится 7 декабря в Эд-Диръии (пригород Эр-Рияда, Саудовская Аравия).

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк рассказал о том, почему Александр Усик все еще не подписал контракт на поединок против Карлоса Такама, который должен стать для него дебютным в хевивейте. При этом, по данным СМИ, камерунский боксер может отказаться от боя с украинцем.

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Тема
WBO
Персоны
Диллиан Уайт Александр Усик
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