Официально: WBC подтвердил проведение боя Ломаченко – Лопес

Михаил Морозов Бокс 12:17, 6.07.2020 Обновлено: 12:18, 6.07.2020

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится в сентябре.

"Мир бокса ждет серия захватывающих поединков в легком дивизионе. "Франчайзинговый" чемпион WBC Василий Ломаченко встретится с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в сентябре", – написано на официальной Instagram-странице WBC.

Бой Ломаченко - Лопес состоится в сентябре
Instagram WBC

Другими титульными поединками, которые были анонсированы организацией, станут встречи Хорхе Линареса и Хавьера Фортуны в августе, Люка Кэмпбелла и Райана Гарсии (дата еще не объявлена), а также добровольная защита "обычного" пояса WBC, которым владеет Девин Хэйни. Его соперник еще не известен.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый промоутер Боб Арум назвал конкретную дату, на которую запланирован бой Ломаченко и Лопеса.

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