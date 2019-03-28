Официально: Усик отказался от чемпионства и отменил бой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Алексадр Усик (16-0, 12 КО) сделал официальное обращение, в котором отказался от пояса WBA.

"Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию. По этой причине мы не можем провести поединок с россиянином, и я отказываюсь от пояса. Я не хочу, чтобы он у меня просто лежал. Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису — успехов, всем остальным ребятам: боксируйте и завоевывайте. Всем добра!" — сказал украинский боксер.

Ранее сообщалось, что промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения была запланирована на уровне 400 000 долларов. Распределение гонораров состоялось бы таким образом, что Усик получит 75 % доходов, а Лебедев — 25%.

39-летний Лебедев на данный момент является "чемпионом в отпуске" по версии WBA в тяжелом весе. На профессиональном ринге провел 34 боя. 32 из них выиграл.

18 мая у Усика запланирован дебют в супертяжах. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

В США предстоящий поединок нашего чемпиона попал под серьезную раздачу. Кроме того, букмекеры уже назвали фаворита боя Усик — Такам.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика назвал вероятную дату проведения поединка против британского чемпиона Энтони Джошуа.

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