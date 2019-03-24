Официально: сенсационный обидчик Кличко получил соперника и дату боя

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) проведет следующий бой против немецкого боксера Тома Шварца (23-0, 15 КО).

Тайсон Фьюри (справа)

Промоутерская комания Top Rank официально анонсировала этот поединок, который пройдет 15 июня в Лас-Вегасе (США).

Ранее Фьюри подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank Promotions. По договору "цыганский король" проведет минимум два поединка в год, которые будут транслировать на ESPN.

В ноябре 2015 года Фьюри сенсационно победил экс-чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимира Кличко.

Свой крайний бой Тайсон провел с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре прошлого года. Их бой завершился вничью, а переговоры по поводу возможного реванша несколько раз переносились.

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