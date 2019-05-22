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/Новости бокса

Официально: решена судьба бокса на Олимпиаде

2.2тЧитать материал на украинском

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал оставить бокс в программе Игр-2020.

Отмечается, что исполком отправил предстоящей сессии МОК рекомендацию оставить бокс в программе, но при этом лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) официального признания. По словам президента МОК Томаса Баха, это решение было принято в интересах спортсменов, мечтающих выступить на Олимпиаде, сообщается на сайте организации.

Вместо AIBA организацией боксерского турнира на Играх в Токио займется сам МОК. Для этого была создана специальная рабочая группа.

Бокс входит в программу Олимпиад с 1904 года. До Игр в Рио-де-Жанейро в соревнованиях разрешалось участвовать только спортсменам-любителям, с 2016-го в борьбу за олимпийские медали вступили профессионалы.

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе также выступил с резким заявлением в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Владимир призвал общественность повлиять на МОК, который не намерен включать бокс в программу Олимпиады-2020 в Токио.

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Тема
Олимпиада-2020
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
А боксеры точно спортсмены? По виду и интеллекту - просто дегенраты!
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Тарас Бор
Тарас Бор
А хуле бокс.Пусть включат нарды и шашки.А лучше преферанс.Но шоб без допингконтроля.
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