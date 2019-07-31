Официально: Поветкин проведет бой с Фьюри на разогреве у Ломаченко

Бой Александра Поветкина и британца Хьюи Фьюри анонсирован официально. Поединок состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Фьюри - Поветкин Matchroomboxing.com

"Хьюи Фьюри – молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди по-настоящему любят бокс", – цитирует 39-летнего Поветкина промоутерская компания "Мир бокса".

Главным событием вечера станет бой Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла за чемпионские титулы WBA и WBO, которыми владеет украинец.

Статистика Поветкина на профессиональном ринге – 34 победы и 2 поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа). У 24-летнего Фьюри – 13 побед и 2 поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналисты посчитали, сколько Василий Ломаченко заработал за шесть лет профессиональной карьеры в боксе.

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