Поветкин получил соперника, дату и место боя

Российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) проведет следующий бой против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) 2 мая в Манчестере.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, на кону будет стоять титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Maximum violence!!! @DillianWhyte will defend his @wbcboxing interim World heavyweight title against Alexander Povetkin May 2 @manchesterarena - huge card coming with more announcements this week 👀 @skysportsboxing @dazn_usa 🇬🇧 pic.twitter.com/unIQjCZOU4