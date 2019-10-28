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28 октября • обновлено в 14:06
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Официально: Поветкин подерется с жертвой Усика

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Российский боксер Александр Поветкин все же встретится в ринге с бывшим соперником Александра Усика - американцем Майклом Хантером. Бой пройдет 7 декабря в андеркарде реванша Руис — Джошуа.

Like Mike, Like Wilt. #huntingseason

Публикация от Michael Hunter II (@michaelbountyhunter)

О проведении поединка сообщил американский боксер в своем Instagram. Как следует из афиши, Хантер и Поветкин встретятся друг с другом в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Информацию подтвердил также промоутер Эдди Хирн.

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Напомним, в начале октября появились слухи о том, что команда россиянина Поветкина ведет переговоры о бое с британцем Тайсоном Фьюри, несмотря на предварительные договоренности о поединке с Хантером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поветкин в предыдущем бою в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персона
Александр Поветкин
Место
Саудовская Аравия Эр-Рияд
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