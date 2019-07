Официально: объявлен ближайший бой Ломаченко

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) свой ближайший бой проведет 31 августа против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутерская компания Matchroom Boxing, занимающаяся организаций поединка, в субботу. 20 июля, официально подтвердила подписание контракта.

