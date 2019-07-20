Официально: объявлен ближайший бой Ломаченко

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) свой ближайший бой проведет 31 августа против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутерская компания Matchroom Boxing, занимающаяся организаций поединка, в субботу. 20 июля, официально подтвердила подписание контракта.

Vasiliy Lomachenko will face Luke Campbell at The O2 on August 31, live on Sky Sports Box Office https://t.co/aWfDmym31R pic.twitter.com/e4Etvr6jIl — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 20 июля 2019 г.

Бой состоится в субботу, 31 августа на арене O2 в Лондоне. Трансляции запланированы на Sky Sports в Британии и ESPN+ в США.

На кону встречи будут стоять пояса WBA, WBO и The Ring, которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул WBC.

Билеты на этот вечер бокса будут стоить от 40 до 600 фунтов и поступят в продажу 22 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли гонорар Василия Ломаченко за объединительный бой с Люком Кэмпбеллом.

31-летний украинец считается явным фаворитом. Букмекеры уже опубликовали котировки на битву.

Напомним, что свой крайний боя Ломаченко провел в ночь на 13 апреля, успешно защитив свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

31-летний Кэмпбелл 15 марта победил мексиканца Адриана Янга в пятом раунде нокаутом.

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