Официально: названа дата следующего боя Усика

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой дебютный бой в хэвивейте 25 мая.

Об этом сообщил сам боксер в интервью Sky Sports. Наш соотечественник выйдет в ринг против представителя Камеруна Карлоса Такама. "25 мая становится для меня важнейшим моментом карьеры, когда я перехожу в супертяжелую весовую категорию", – заявил Александр.

Также стало известно, что поединок состоится на арене MGM National Harbor в Оксон Хилле (штат Мэриленд, США).

Отметим, что 38-летний Карлос Такам провел на профессиональном ринге 42 боя, в которых одержал 36 побед и потерпел пять поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно рассказал о том, как набирает вес для дебюта в хэвивейте. Кроме того, промоутер украинского боксера Александр Красюк сделал важное заявление о трансляциях боев Александра в Украине.

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