Официально: названа дата дебюта Усика в хевивейте

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется в ринг 12 октября в США.

В этот день наш соотечественник проведет поединок на Wintrust Arena в Чикаго. Бой станет для украинца дебютным в супертяжелой весовой категории.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил один из промоутеров Усика Эдди Хирн. Исторический бой будет показан стримминговой платформой DAZN.

Ожидалось, что первым соперником Александра в хевивейте станет Карлос Такам из Камеруна, однако тот подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing, что ставит под сомнение проведение такого поединка.

Отметим, что свой последний бой Усик провел в ноябре минувшего года, когда нокаутировал в восьмом раунде британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBF) лишила Александра Усика возможности сразиться с победителем реванша Джошуа – Руис.

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