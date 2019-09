Официально: назван новый соперник Усика в дебютном бою в супертяжах

Первым соперником Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом дивизионе, стал непобедимый голландский боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) по прозвищу Король Ринга.

33-летний чемпион Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino 31 августа нокаутировал представителя Эквадора Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО).

Oleksandr Usyk's opponent for his first heavyweight bout, Tyrone Spong (14-0, 13 KO's) destroyed Jeyson Minda (14-2-1) in the 2nd rd tonight in Yucatán, Mexico for a KO-2 victory #boxing #boxeo pic.twitter.com/FmWboYI7pQ