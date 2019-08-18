Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Официально: Гвоздик проведет следующий бой с непобедимым россиянином

600 Читать материал на украинском

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) свой следующий бой проведет против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО) из России.

Поединок был объявлен официально и пройдет 18 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

Главные участники прокомментировали предстоящее действо.

Промоутер Боб Арум (Top Rank): "Вполне допускаю, что именно этот поединок и станет победителем в номинации "бой года". Это схватка двух ярких непобеждённых чемпионов-полутяжей. Да что может быть круче?"

Александр Гвоздик: "Сперва я поставил перед собой цель завоевать титул. А теперь хочу стать абсолютным чемпионом мира. И эта миссия начинается с поединка против Бетербиева. Это будет зрелищный бой. Поединок, который точно порадует болельщиков. Они просили об этом, и мы им это предоставим. Точно знаю, что один из нас выйдет из ринга объединенным чемпионом. Мое преимущество — лучший в мире тренер Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой. С его помощью я становлюсь всё лучше и лучше".

Артур Бетербиев: "Прежде всего хочу поблагодарить Top Rank и Гвоздика за то, что они сделали этот объединительный бой реальностью и подарили болельщикам то, что они от нас и требовали. Ожидайте великий бой между двумя чемпионами, которые нацелены на звание абсолюта. С нетерпением жду боя".

Новости
Гвоздик — Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
Источник
Источник: vringe
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evg Proliski
Evg Proliski
Сподіваюся, бій буде в Росії, а після бою Гвоздик там залишиться і прийме російське громадянство. Так буде чесно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...