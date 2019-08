Официально: Гвоздик проведет следующий бой с непобедимым россиянином

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) свой следующий бой проведет против обладателя титула IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО) из России.

Поединок был объявлен официально и пройдет 18 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

🚨 We interrupt tonight's fights to bring you this important announcement:



A Light Heavyweight unification is set. @ABeterbiev faces Oleksandr "The Nail" Gvozdyk on Friday, Oct. 18 on @ESPN at Philadelphia's @LiacourasCenter. #BeterbievNail pic.twitter.com/LpWIW1thII