В кровавом бою определился официальный соперник Гвоздика - видео 18+

Американский боксер Маркус Браун (23-0,16 КО), победив шведа Баду Джека (22-2-3, 13 КО), стал временным чемпионом WBC и претендентом на основной пояс, которым владеет Александр Гвоздик.

Бой Джек – Браун прошел 19 января в Лас-Вегасе на арене MGM Grand, продлился все 12 раундов и завершился победой Брауна единогласным решением судей – 117:110, 116:111, 118:109.

Боксер из Швеции много клинчевал и один из таких эпизодов завершился столкновением головами, в котором Баду Джека получил глубокое рассечением.

Несмотря на кровь, которая заливала боксеров, канвас и судью, поединок продлился все отведенные 12 раундов.

