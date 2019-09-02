Официально: Гассиев примет участие в дебюте Усика в супертяжах

Россиянин Мурат Гассиев выступит в андеркарте боя своего бывшего соперника по финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS) Александра Усика.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, отметив, что соперник Мурата будет назван позже, пишет Boxing News 24. Для россиянина так же, как и для Усика, поединок 12 октября станет дебютным в супертяжелой весовой категории.

Кроме того, Хирн подтвердил, что в вечере бокса в Чикаго примет участие российский чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол.

Александр Усик и Мурат Гассиев Федерация бокса России

Отметим, что Гассиев и Усик выходили в ринг в очном поединке 21 июля минувшего года, когда украинец одержал разгромную победу в финале WBSS в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

После этого оба боксера объявили о переходе в супертяжи, но из-за травм вынуждены были перенести дебютные бои хевивейта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал своего соперника в первом поединке супертяжелого веса.

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